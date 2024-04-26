Gürsel Ateş’in yönettiği ve Bülent Durgun, İskender Bağcılar, Emre Özmen ile Cezmi Baskın’ın oynadığı Şahsi Meselemiz: Merkez Üssü Hatay, 03 Mayıs 2024’de A90 Pictures dağıtımıyla Üsküdar Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Öğretmen olan Erzurumlu Baran’ın ataması Hatay’a yapılır. Yaşadığı yerden ayrılıp, mesleği için Hatay’a yerleşen Baran, geçip giden yıllar içerisinde Hatay’da evlenir, barklanır. Baran, yaptığı evliliğinin yıldönümü olan 06 Şubat’ta Hatay’da meydana gelen depremde hayatını kaybeder. Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan Baran’ın babası, Atatürk’ün ‘şahsi meselemiz’ dediği Hatay’ı terk etmez.