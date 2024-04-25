Bu Cuma Vizyona Girecek, Başrollerinde Furkan Andıç ve Buse Meral’i Buluşturan Cadı Filminin Galası Gerçekleşti

26 Nisan Cuma günü vizyona girecek, psikolojik gerilim türündeki Cadı filmi dün gece gerçekleşen galasında ilk kez seyirciyle buluştu. Başrollerinde Furkan Andıç ve Buse Meral’i bir araya getiren, hikâyesi ve dikkat çekici tanıtımlarıyla merakla beklenen filme izleyenlerden övgüler yağdı. Galada filmin müziklerinin canlı olarak çalındığı mini konserin yanı sıra filme özel hazırlanan ve dönemin ruhunu yansıtan kostümlerden oluşan bir defile gerçekleştirildi.

Basın Bülteni

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Furkan Andıç – Buse Meral

