Engelsiz Filmler Festivali, Çocuklar İçin Seçkisiyle Sinemayı Keşfe Çağırıyor

Engelsiz Filmler Festivali bu yıl onikinci kez izleyicilerle buluşuyor. Festival, çocuk izleyicilerin hayal güçlerini geliştirmeleri amacıyla Endre Lund Eriksen ve Daniel Damm’ın Ev Ofis, Lena von Döhren ve Eva Rust’un Gölet, Janice Nadeau’nun Harvey, Jan Mika’nın Kaz, Anne Sophie Gousset ve Clement Ceard’ın Kız Kardeşler Arasında, An Vrombaut’un Saklambaç, Bram Algoed’un Sandıkta Ne Var? filmlerine Çocuklar İçin seçkisinde yer verecek.

Basın Bülteni

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Ev Ofis (Home Office)



Gölet (Pond)



Harvey



Kaz (The Goose)



Kız Kardeşler Arasında (To Be Sisters)



Saklambaç (Andersland)



Sandıkta Ne Var? (What’s in That Crate?)

