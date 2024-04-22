Çocuklar, Küçük Don Kişot’un Maceraları’nı Birlikte İzledi

Animasyon film Küçük Don Kişot’un Maceraları için özel bir gösterim yapıldı. 21 Nisan 2024 Pazar günü Vadi İstanbul Paribu Cineverse Sineması’nda gerçekleşen gösterimde çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Küçük Don Kişot ile kutladı. Küçük Don Kişot’un Maceraları usta ve sevilen oyuncuların sesleriyle hayat buldu. Güldür Güldür Show’un yıldız isimleri Alper Kul, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek ve Özgün Aydın film için bir araya geldi.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Anıl Altan / Ceren Aslan – Gökhan Mumcu



Volkan Bahçekapılı / Mustafa Cihat Durmuş

