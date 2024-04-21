Furkan Andıç, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Romanından İlhamla Beyazperdeye Taşınan Cadı Filmiyle Sinemaseverlerle Buluşacak

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın aynı adlı romanından ilhamla beyazperdeye aktarılan, başrollerinde Furkan Andıç ve Buse Meral’in yer aldığı Cadı filmi 26 Nisan’da gösterime giriyor. Filmde Naşit Nefi karakterini canlandıran başarılı oyuncu Furkan Andıç, Cadı’yı ve karakteriyle ilgili görüşlerini ilk kez şöyle anlattı: “Cadı senaryosuyla beni çok heyecanlandıran bir film oldu. Hazırlık süreci ve set içinde herkes çok motive ve üretkendi. Oyunculuk hayatım boyunca hatırlayacağım deneyimler yaşadım. Çok kısa sürede hızlı ve yoğun bir hazırlık süreci yaşadım. Hem hikâyenin dönemi, hem karakterin özgünlüğü hem de hikâyenin çarpıcılığı beni öyle içine aldı ki, rolüme konsantre olmam kolay oldu.” dedi.

Basın Bülteni

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