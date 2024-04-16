26 Nisan’da Vizyona Girecek, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Romanından İlhamla Beyazperdeye Taşınan Cadı Filminden Yeni Fragman ve Vizyon Afişi Yayınlandı

26 Nisan’da vizyona girecek, olan Cadı filmi için geri sayım başladı. Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş günlerinde, genç bir dul olan Fikriye’nin zorla evlendirildiği Naşit Nefi Efendi ve yaşadığı köşk hakkındaki Cadı söylentilerinin ardındaki gizemi çözmeye çalışırken gelişen olayların anlatıldığı filmden yeni fragman yayınlandı. Fragmanda Fikriye’nin köşke nasıl geldiği ve orada yaşanan gizem dolu olaylara dikkat çekilirken köşkteki Cadı’nın sırrını çözmeye kendini adayan Fikriye’nin yaşayacakları ise merak uyandırıyor. Hikâyesi ile son dönemdeki Türk filmleri arasında farklı bir yere sahip olacak filmin vizyon afişi de yayınlandı.

Basın Bülteni

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