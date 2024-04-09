Bodrum Seferi Filminin Basın Toplantısı Yapıldı

Bodrum Seferi filminin basın toplantısı geçtiğimiz günlerde yapıldı. Basın toplantısına Sarp Bozkurt, Ali İpin, Sedef Şahin, İrfan Kangı, Ebru Kural, Kahraman Sivri, Soner Türker, Fatih Günay, Taner Ayyıldız, Serhat Boylu ve Ahmet Dursun gibi sevilen oyuncular katıldılar. Filmin yapım ortağı ve yönetmeni Recep Akdağ, Bodrum Seferi filminin geçen sene yapılan çekimlerinin çok keyifli geçtiğini, sette kahkahanın eksik olmadığını belirtti, herkesi 12 Nisan’da filmi izlemeye davet etti.

Basın Bülteni

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