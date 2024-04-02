Türker İnanoğlu’nu Kaybettik

Sinemamızın duayen yapımcı ve yönetmenlerinden Türker İnanoğlu, 02 Nisan 2024 Salı günü hayatını kaybetti. 18 Mayıs 1936 tarihinde Karabük’te doğan İnanoğlu 1959 yılında Senden Ayrı Yaşayamam adlı filmle sinemaya başladı. Yapımcısı olduğu filmler arasında Hancı, Küçük Beyefendi, Bulunmaz Uşak, Osmanlı Kabadayısı, Yankesici Kız, Babamız Evleniyor, Efkarlıyım Abiler, Fadime, Yumurcak, Söz Müdafaanın, İşportacı Kız, Adını Anmayacağım, Beklenen Şarkı, Oyun Bitti, Kara Murat: Fatih’in Fermanı, Bitirim Kardeşler, Zübük, Selamsız Bandosu, Karılar Koğuşu gibi filmler var. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.