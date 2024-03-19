İsmet Nedim’i Kaybettik

Bestekar, şarkıcı ve müzik direktörü İsmet Nedim, 19 Mart 2024 Salı günü yaşamakta olduğu Berlin’de hayatını kaybetti. Arım Balım Peteğim, Agora Meyhanesi, Ben Kimi Seveceğim, Han Duvarları, Adını Anmayacağım, Benim de Canım Var, Leylakların Altında, Çoban Yıldızı, Çoban Çeşmesi, Boş Kalan Çerçeve gibi unutulmaz şarkıların bestekârı İsmet Nedim, Kader, Bana Derler Fosforlu, Ferhat ile Şirin, Hak Yolu, Malkoçoğlu: Ölüm Fedaileri, Ömrümce Unutamadım, Rabia: İlk Kadın Evliya adlı filmlerin de müziklerini yaptı, bestelediği şarkılarıyla sinema filmlerine katkı verdi. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.