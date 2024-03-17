Ali Sirmen’i Kaybettik

Hukukçu, gazeteci, yazar, sinema ve dizi oyuncusu Ali Sirmen, 17 Mart 2024 Pazar günü hayatını kaybetti. Cumhuriyet Gazetesi’nde Dünyada Bugün isimli köşenin yazarı Sirmen, 10 Kasım 1939 tarihinde doğdu. Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Köşe yazarlığına 1966 yılında Akşam Gazetesi’nde başladı, Yeni Ortam ve Milliyet Gazetesi’nde de köşe yazıları yazdı. Onlarca TV dizisinde rol alan Sirmen, Seni Seviyorum Rosa ve Cumhuriyet adlı filmlerinde de oynadı. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.