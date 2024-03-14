Atilla Dorsay’ın Unutulmaz İnsanlarımızla Konuşmalar Adlı Kitabı Puslu Yayınları’ndan Çıktı

Atillâ Dorsay’ın Unutulmaz İnsanlarımızla Konuşmalar adlı yeni kitabı yayınlandı. Dorsay kitabının arka sayfasında şöyle yazıyor: “Bu kitapta birçok ünlüyle konuşmalar var. Eskilerden Cahide Sonku, Müzeyyen Senar, Vitali Hakko, Vehbi Koç gibi… Unutulmaz kadınlardan Çolpan İlhan, Gülriz Sururi, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit, Selda Alkor, Fatoş Güney, Hülya Avşar, Şerif Sezer… Değişik alanlardan Şakir Eczacıbaşı, Ülkü Tamer, Türker İnanoğlu, Zülfü Livaneli, Yılmaz Erdoğan ve Yılmaz Büyükerşen… Şener Şen’den Kadir İnanır’a, İzzet Günay’dan Kartay Tibet’e ikon starlar… Yönetmenlerdense Memduh Ün, Halit Refiğ, Ömer Kavur, Erden Kıral, Reha Erdem…”