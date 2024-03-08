Yuzuru Tachikawa’nın yönettiği ve Minami Takayama, Rikiya Koyama, Megumi Hayashibara ile Wakana Yamazaki’nin seslendirdiği animasyon film Dedektif Conan: Siyah Demir Denizaltı (Detective Conan: Black Iron Submarine), 15 Mart 2024’de CJ ENM dağıtımıyla Space Toon tarafından vizyona çıkarılıyor.

Dünya tüm mühendisler, dünyadaki tüm polis güçlerine ait güvenlik kameralarını bağlama operasyonu için bir deniz üstü tesis olan Pasifik Boyu’nda bir araya gelirler. Bu sırada Conan, Sonoko’nun davetiyle Dedektif Çocuklar ile Hachijo Jima’yı ziyaret eder ve Huzursuz olan Conan, tesise sızar ve bir kadın mühendisin kaçırıldığını ortaya çıkarır.