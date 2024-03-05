17 Mayıs 2024 Cuma Filmleri, Gelecek Program

Ziyaretçiler: Bölüm 1

Yorum yapın

Renny Harlin’in yönettiği ve Madelaine Petsch, Rachel Shenton, Gabriel Basso ile Froy Gutierrez’in oynadığı Ziyaretçiler: Bölüm 1 (The Strangers: Chapter 1), 17 Mayıs 2024’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Filmartı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.
?????.

  • Basın Bülteni
  • Fotoğraflar
  • Web Sitesi
  • Fragman
  • IMDb

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir