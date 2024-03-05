Renny Harlin’in yönettiği ve Madelaine Petsch, Rachel Shenton, Gabriel Basso ile Froy Gutierrez’in oynadığı Ziyaretçiler: Bölüm 1 (The Strangers: Chapter 1), 17 Mayıs 2024’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Filmartı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

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