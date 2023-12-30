1. Digital Film Festival İstanbul Ödülleri Sahiplerini Buldu

Bu sene ilk kez düzenlenen Uluslararası Digital Film Festival İstanbul ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi. 28 Aralık 2023 Perşembe günü Doğuş Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan törende festivalin odağında olan sinemadaki dijitalleşme vurgulandı. Festival, ana kategoride ödül alan filmlerin gösterimi ile tamamlandı. 17 yıldır Türkiye’de film yapımı eğitimleri düzenleyen New York merkezli Digital Film Academy’nin yürütücüsü olduğu festivalin ilki Doğuş Üniversitesi, Crea Centers ve Digital Film Center destekleriyle gerçekleşti.

Basın Bülteni

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Ödüller:

En İyi Animasyon: Echo (Sergio Kotsovoulos)

En İyi Deneysel: Larva (Volkan Güney Eker)

En İyi Belgesel: Şimdi Ne Olacak? (Mert Eşberk, Mihraç Can Bakıner)



En İyi Kurmaca: Cham (The Trick) (Shayhaq Baloch)

En İyi Müzik: Mercan Dede (Synthesis)

En İyi Sanat Yönetimi: Şükrü Özçevik (Synthesis)



En İyi Aktris: Virginia Pistritto (Reversible)

En İyi Aktör: Tomi Fernandez (Reversible)

En İyi Yönetmen, En İyi Kurgu, En İyi Sinematografi, En İyi Senaryo: Volkan Güney Eker (Larva)



BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Temasını En İyi Yansıtan Film Özel Ödülü: Mutlak (Absolute) (Volkan Karataş)



Digital Film Academy Öze Ödülü: Three Muses (Marcia Haufrecht)

Eylem Özçimen – Turgut Özkan –

Hüseyin Kuzu – Ulaş Cihan Şimşek



Hüseyin Kuzu – İlknur Doruker – Turgut Özkan –

Funda Savaş Gün – Eylem Özçimen



İlknur Doruker – Bülent Doruker



Turgut Özkan (Doğuş Üniversitesi Rektörü)



Gala Ekibi



İzleyiciler



Tören Açılışı

