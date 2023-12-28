Gökhan Arı’nın yönettiği ve Ali Oğuz Şenol, Sibel Ecenur Öztürk, Tayfun Sav ile Hasan Ballıktaş’ğn oynadığı Hannas 2, 02 Şubat 2024’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla MRT Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Ali ve Jale, Jale’nin ailesi evlenmelerine müsaade etmediğinden yeni bir şehre yerleşmeye karar verir. Ali, bir yer bulana kadar iş yerinden arkadaşı olan Semra’dan, birkaç kalabilecekleri yer konusunda yardım ister. Semra İzmit’te bir akrabası olduğunu ve evinde tek başına yaşadığını söyleyerek onun yanında istedikleri kadar kalabileceklerini söyler. Bu evde gerçekleşen paranormal olaylarla birlikte ikili tehlike ve korku dolu anlar yaşamaya başlar.