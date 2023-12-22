Hatıran Yeter, 16 Şubat’ta Sinemalarda

Sinema sektörüne iddialı bir giriş yapan Berton Medya’nın yeni sinema filmi Hatıran Yeter’in teaser’ı yayınlandı. Başrollerini Aytaç Şaşmaz, Belçim Bilgin, Burak Sevinç ve Sümeyye Aydoğan’ın üstlendiği, ilk tanıtımıyla büyük beğeni toplayan Hatıran Yeter, 16 Şubat’ta seyirciyle buluşacak. Yürek yakan bir aşk öyküsü ile kalpleri ısıtacak bir baba – kız hikâyesini konu alan yeni yapım sinema salonlarındaki yerini alacak. Ömer Faruk Yardımcı’nın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de yönetmenliğini üstlendiği ve çekimlerinin Mudanya – Tirilye’de yapılan filmin kadrosunda ayrıca Ferit Aktuğ, Gözde Çığacı, Ayşegül Asar, Deniz Türkali ve Çağdaş Onur Öztürk gibi başarılı oyuncular da yer aldı.

Basın Bülteni

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