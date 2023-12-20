Mitoloji Film Festivali’ne Çin’den Yatırımcı Sürprizi

Çin – Türkiye arasında ortak film projeleri konusunda iki ülkenin sektör girişimcileri arasında bir süredir çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmaların bir neticesi olarak da Çinliler, TÜMAV Vakfı tarafından düzenlenen, direktörlüğünü yazar Gülşah Elikbank’ın yaptığı 21 – 23 Aralık 2023 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleşecek Uluslararası Mitoloji Film Festivali’ne (UMFF) katılmaya karar verdi. OZZA Medya ile uzun süre ortak projeler konusunda çalışmalar yürüten Çinli firma Zhicheng World, yeni yatırımlar için sonuca ulaşmak üzere. Bu kapsamda, Çin menşeli bir video film platformunun da Türkiye’ye gelmesi ve ortak projelere başlamalası bekleniyor.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.