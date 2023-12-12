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Hüzün Dolu Gerçeklik: Güneşi Beklerken – Simitçi Filminin Göz Yaşartan Galası

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Gazeteci – yazar Avni Özgürel’in gerçek bir hayat hikâyesinden senaryosunu kaleme aldığı Güneşi Beklerken – Simitçi filminin galası, Mecidiyeköy Biletinial Torun Center Sineması’nda gerçekleşti. Sinema ve sanat dünyasının bir araya geldiği galada, izleyiciler 12 Eylül sonrası simit satan bir vatandaşın hüzün dolu hikâyesine ortak oldu. 15 Aralık 2023 Cuma günü sinemalarda izleyiciyle buluşacak olan filmin kadın başrol oyuncuları gecede şıklıklarıyla göz kamaştırdı.

  • Ece Gökçen Röportajı
  • Gürbey İleri Röportajı
  • Tolga Güleç Röportajı

Aslıhan Karalar / Ece Gökçen

Gürbey İleri / İlke Al

Nergis Kumbasar / Tolga Güleç

Avni Özgürel – Rahmi Kukul

Gürbey İleri – Ece Gökçen – Avni Özgürel –
Ayfer Özgürel – İlke Al – Tolga Güleç – Rahmi Kukul

İlke Al – Ece Gökçen

İlke Al – Gökhan Önen

Pertev Atasoy – Demet Budun –
Avni Özgürel – Ayfer Özgürel – Rahmi Kukul

Serkan Özarslan – Avni Özgürel – Ayfer Özgürel

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