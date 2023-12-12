Hüzün Dolu Gerçeklik: Güneşi Beklerken – Simitçi Filminin Göz Yaşartan Galası

Gazeteci – yazar Avni Özgürel’in gerçek bir hayat hikâyesinden senaryosunu kaleme aldığı Güneşi Beklerken – Simitçi filminin galası, Mecidiyeköy Biletinial Torun Center Sineması’nda gerçekleşti. Sinema ve sanat dünyasının bir araya geldiği galada, izleyiciler 12 Eylül sonrası simit satan bir vatandaşın hüzün dolu hikâyesine ortak oldu. 15 Aralık 2023 Cuma günü sinemalarda izleyiciyle buluşacak olan filmin kadın başrol oyuncuları gecede şıklıklarıyla göz kamaştırdı.

Basın Bülteni

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Aslıhan Karalar / Ece Gökçen



Gürbey İleri / İlke Al



Nergis Kumbasar / Tolga Güleç



Avni Özgürel – Rahmi Kukul



Gürbey İleri – Ece Gökçen – Avni Özgürel –

Ayfer Özgürel – İlke Al – Tolga Güleç – Rahmi Kukul



İlke Al – Ece Gökçen



İlke Al – Gökhan Önen



Pertev Atasoy – Demet Budun –

Avni Özgürel – Ayfer Özgürel – Rahmi Kukul



Serkan Özarslan – Avni Özgürel – Ayfer Özgürel

