Hüzün Dolu Gerçeklik: Güneşi Beklerken – Simitçi Filminin Göz Yaşartan Galası

Gazeteci – yazar Avni Özgürel’in gerçek bir hayat hikâyesinden senaryosunu kaleme aldığı Güneşi Beklerken – Simitçi filminin galası, Mecidiyeköy Biletinial Torun Center Sineması’nda gerçekleşti. Sinema ve sanat dünyasının bir araya geldiği galada, izleyiciler 12 Eylül sonrası simit satan bir vatandaşın hüzün dolu hikâyesine ortak oldu. 15 Aralık 2023 Cuma günü sinemalarda izleyiciyle buluşacak olan filmin kadın başrol oyuncuları gecede şıklıklarıyla göz kamaştırdı.
- Basın Bülteni
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Gürbey İleri – Ece Gökçen – Avni Özgürel –
Ayfer Özgürel – İlke Al – Tolga Güleç – Rahmi Kukul
Pertev Atasoy – Demet Budun –
Avni Özgürel – Ayfer Özgürel – Rahmi Kukul