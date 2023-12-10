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11. Boğaziçi Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda Yer Alan Bölge Filmi İzleyicilerle Buluştu

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11. Boğaziçi Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması bölümünde yer alan Bölge filminin Türkiye prömiyeri 10 Aralık 2023 Pazar günü, Atlas 1948 Sineması’nda yapıldı. Gösterim sonrası gerçekleşen söyleşiye filmin yönetmen ve senaristi Mesut Keklik, filmin yapımcısı Burak Yavuz, film ekibinden Yağmur Akar Keklik, Veysi Yağmur, Baran Yağmur, Ahmet Yağmur, Mustafa Çelik, Yunus Emre Kalem, Efehan Çimen, Zeral Şanlı, İsmail Şanlı, Adem Aküzüm ve Ece Erdem katıldı.

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