Erkan Petekkaya İlk Kez Absürt Komedide, Filme Gel İçin Geri Sayım Başladı

Başrollerini Erkan Petekkaya, Levent Ülgen, Tolga Gülgeç, Fırat Doğruloğlu ve Çiçek Dilligil’in paylaştığı Filme Gel için geri sayım başladı. Sinema filmi çekmeye çalışan üç kafadarın kahkaha yüklü maceralarını konu alan yapım, 05 Ocak 2024 Cuma günü vizyona girecek. Yapımcılığını Berton Medya’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda İhsan Taş’ın oturduğu, sinemaseverlerin merakla beklediği komedi türündeki yapım, sinema salonlarında kahkaha rüzgârları estirecek.

Basın Bülteni

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