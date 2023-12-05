Fethiye Film Festivali Başlıyor

Fethiye, bu sene ilki düzenlenecek olan Fethiye Film Festivali ile sinema dünyasında kendine kalıcı bir yer edinme hayalini gerçekleştiriyor. 07 – 10 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan Fethiye Film Festivali sinema camiasından da büyük ilgi ve destek görüyor. 20 Ekim 2023′de biten başvurular sonrasında filmler değerlendirmeye başlandı. Film gösterimlerinin programı 15 Kasım 2023 tarihinde açıklanacak. Festival bünyesinde gösterilecek olan filmler Aksin Sinemaları sponsorluğunda izleyici ile ücretsiz buluşacak. Gösterimler sırasında, özel olarak davet edilmiş yönetmenlerle soru – cevap ve söyleşiler gerçekleştirilecek.

Basın Bülteni

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