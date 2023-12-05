Arap Kadri ve Tarzan Basının Karşısına Çıktı

Arap Kadri ve Tarzan filminin basın toplantısı yapıldı. Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memili, Zeynep Çamcı, Yalçın Hafızoğlu, Melis İşiten, Birgül Ulusoy, Taner Turan, Eda Özel ve Yaşar Karakulak’ın hazır bulunduğu toplantıda oyuncular ile yönetmen Emre Kavuk ve senaristler Volkan Öge ve Ömer Fikret Şen basının sorularını yanıtladılar. 15 Aralık 2023 tarihinde vizyona girecek olan film yeni mizah anlayışı ile sezonun öne çıkan yapımları arasında yer alıyor.

Basın Bülteni

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Ahmet Mümtaz Taylan – Necip Memili – Zeynep Çamcı



Volkan Ege – Emre Kavuk – Ömer Fikret Şen



Zeynep Çamcı

