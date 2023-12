Pera Film’de Cinema Verite: Kameranın Hakikati / The Truth of the Camera

Pera Film, Altyazı Sinema Dergisi iş birliğiyle Cinema Verite: Kameranın Hakikati programını sunuyor. Dziga Vertov’un Kino Pravda terimiyle aynı anlama gelen ve Türkçe’ye Sinema Gerçek olarak çevrilen Cinema Verite, ilk olarak Jean Rouch ve Edgar Morin imzalı Bir Yaz Güncesi ile ortaya çıkan, bir tür “sinema gerçeği deneyi” olarak biliniyor. Seçki, ABD ve Fransa’nın yanı sıra, Meksika ve Şili gibi ülkelerden filmleri izleyiciyle buluşturuyor.

Bir Yaz Güncesi (Chronicle of a Summer)



Bu Bir Aşk Hikâyesi Değil: Pornografi Hakkında Bir Film

(Not a Love Story: A Film About Pornography)



Güzel Mayıs (The Lovely Month of May)



Şeytan Asla Uyumaz (The Devil Never Sleeps)



Tamamlanmamış Günlük (Unfinished Diary)