11. Boğaziçi Film Festivali’nin Uluslararası Yarışması’nda Yer Alan Filmler Açıklandı

11. Boğaziçi Film Festivali’nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda Altın Yunus için yarışacak filmler belli oldu. Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 08 – 16 Aralık tarihlerinde düzenlenecek11. Boğaziçi Film Festivali’nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda 10 film yer alıyor. 11. Boğaziçi Film Festivali açılışını, 48. Toronto Uluslararası Film Festivali’nde prömiyer gerçekleştiren The Teacher ile yapacak.

Basın Bülteni

A House in Jerusalem

Ama Gloria

Banu

Club Zero

Dance First

Empty Nets

Hajjan

Hollanda, Katar

La Chimera

Little Palestine

Mediterranean Fever

On The Pulse

Sea Sparkle

Sesler ve Yüzler

Tale of the Three Jewels

The Builders of Alhambra

The Dupes

The Kiss

The Rage

The Teacher



The Universal Theory