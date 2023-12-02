11. Boğaziçi Film Festivali’nin Uluslararası Yarışması’nda Yer Alan Filmler Açıklandı

11. Boğaziçi Film Festivali’nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda Altın Yunus için yarışacak filmler belli oldu. Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 08 – 16 Aralık tarihlerinde düzenlenecek11. Boğaziçi Film Festivali’nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda 10 film yer alıyor. 11. Boğaziçi Film Festivali açılışını, 48. Toronto Uluslararası Film Festivali’nde prömiyer gerçekleştiren The Teacher ile yapacak.
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A House in Jerusalem
Ama Gloria
Banu
Club Zero
Dance First
Empty Nets
Hajjan
Hollanda, Katar
La Chimera
Little Palestine
Mediterranean Fever
On The Pulse
Sea Sparkle
Sesler ve Yüzler
Tale of the Three Jewels
The Builders of Alhambra
The Dupes
The Kiss
The Rage
The Teacher
The Universal Theory