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11. Boğaziçi Film Festivali Bu Yıl da Kısa Film ve Belgesel Yarışmalarında İddialı

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08 – 16 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleşecek 11. Boğaziçi Film Festivali, bu yıl da kısa film ve belgesel severlerin yüzünü güldürüyor. Toplamda 20 kurmaca kısa ve 10 ulusal belgesel filmin yer aldığı Ulusal ve Uluslararası Kurmaca Kısa ile Belgesel Yarışmaları’nda farklı sinema kültürlerine ait, içinde bolca çeşitlilik bulunduran, geniş bir yelpaze bulunuyor. Festivalin tüm kategorilerinde yarışan kısa filmler içerisinden kısa kurmaca jürisinin değerlendirmeleriyle seçilecek olan en iyi filme 50.000 TL değerindeki Ahmet Uluçay Kısa Film Büyük Ödülü verilecek. Gelenekselleşen ödül bu yıl on birinci kez sahibini bulacak.

Apartman Boşluğu

Ayakkabı

Bilinen Son Kıyamet

Cross My Heart and Hope To Die

Elma

File

Fotoğraf

Game Over

Hayal Eyler Gönül Geçmiş Zamanı

Hayatımın En Güzel Günü

Hayırlı Olsun Ziyareti

Hep Otuz Üç Yaşında

Highway of a Broken Heart

Karatavuk

Kedi Adam

Kurdun Kutusu

Late Winter

Meryem

Mesken

My Little Daddy

Rites

Selvi Uykusu

Seyirlik Bir Gariplik: Van Gölü Canavarı

Silhouette

Sinema Hakikatinin İçinde Uzun Bir Yolculuk: Necip Sarıcı

The Death Mess

The Real Truth About the Fight

The Script

Zemberek

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