11. Boğaziçi Film Festivali Bu Yıl da Kısa Film ve Belgesel Yarışmalarında İddialı

08 – 16 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleşecek 11. Boğaziçi Film Festivali, bu yıl da kısa film ve belgesel severlerin yüzünü güldürüyor. Toplamda 20 kurmaca kısa ve 10 ulusal belgesel filmin yer aldığı Ulusal ve Uluslararası Kurmaca Kısa ile Belgesel Yarışmaları’nda farklı sinema kültürlerine ait, içinde bolca çeşitlilik bulunduran, geniş bir yelpaze bulunuyor. Festivalin tüm kategorilerinde yarışan kısa filmler içerisinden kısa kurmaca jürisinin değerlendirmeleriyle seçilecek olan en iyi filme 50.000 TL değerindeki Ahmet Uluçay Kısa Film Büyük Ödülü verilecek. Gelenekselleşen ödül bu yıl on birinci kez sahibini bulacak.
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