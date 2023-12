11. Boğaziçi Film Festivali Bu Yıl da Kısa Film ve Belgesel Yarışmalarında İddialı

08 – 16 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleşecek 11. Boğaziçi Film Festivali, bu yıl da kısa film ve belgesel severlerin yüzünü güldürüyor. Toplamda 20 kurmaca kısa ve 10 ulusal belgesel filmin yer aldığı Ulusal ve Uluslararası Kurmaca Kısa ile Belgesel Yarışmaları’nda farklı sinema kültürlerine ait, içinde bolca çeşitlilik bulunduran, geniş bir yelpaze bulunuyor. Festivalin tüm kategorilerinde yarışan kısa filmler içerisinden kısa kurmaca jürisinin değerlendirmeleriyle seçilecek olan en iyi filme 50.000 TL değerindeki Ahmet Uluçay Kısa Film Büyük Ödülü verilecek. Gelenekselleşen ödül bu yıl on birinci kez sahibini bulacak.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Apartman Boşluğu



Ayakkabı



Bilinen Son Kıyamet



Cross My Heart and Hope To Die



Elma



File



Fotoğraf



Game Over



Hayal Eyler Gönül Geçmiş Zamanı



Hayatımın En Güzel Günü



Hayırlı Olsun Ziyareti



Hep Otuz Üç Yaşında



Highway of a Broken Heart



Karatavuk



Kedi Adam



Kurdun Kutusu



Late Winter



Meryem



Mesken



My Little Daddy



Rites



Selvi Uykusu



Seyirlik Bir Gariplik: Van Gölü Canavarı



Silhouette



Sinema Hakikatinin İçinde Uzun Bir Yolculuk: Necip Sarıcı



The Death Mess



The Real Truth About the Fight



The Script



Zemberek