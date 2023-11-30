Arap Kadri ve Tarzan Çekimleri İçin Köy İnşa Edildi

Sinema izleyicisi için farklı bir lezzet olacak olan Arap Kadri ve Tarzan filmi için geri sayım başladı. Filmin çekimleri için İstanbul’a yakın bir ormanda büyük bir köy inşa edildi. Gerçekte var olmayan, üç aylık yoğun bir tasarım ve yapım aşamasından sonra sıfırdan ortaya çıkan köy için, doğaya zarar verilmemesine hassasiyet gösterildi. Film için, tüm barakalar ve çadır kumaşları ile motifler, özel boyalarla el işçiliğiyle hazırlandı.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.