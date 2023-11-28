Matt Angel ile Suzanne Coote’un yönettiği ve Lulu Wilson, Seann William Scott, Denise Burse ile Jill Larson’un oynadığı Becky’nin Gazabı (Wrath of Becky), 08 Aralık 2023’de Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Neo – Nazilerin iki yıl önce evlerine baskın yapması sonucunda ailesini yitiren 16 yaşındaki Becky, o zamandan beri koruyucu ailelerin yanında kalmaktadır. Günün birinde, kendilerine “Asil Adamlar” diyen bir grup adamın, köpeği Diego’yu kaçırması ise onun için bardağı taşıran son damla olur. Köpeğini geri almaya çalışan Becky, gerekirse bu uğurda ortalığı kan gölüne çevirmeye kararlıdır.