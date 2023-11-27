İFSAK Etkinlikler Tüm Hızıyla Devam Ediyor; 100. Yılda Yönetmenlerin (L. Akad, M. Erksan, H. Refiğ ve Y. Güney) Hakikati & Kameralarının Yansıttıkları – Fuat Ercan

İFSAK Sinema Birimi’nin, Sinema Üzerine Söyleşiler söyleşi dizisinin bu ayki konuğu Fuat Ercan olacak. Konukla, yönetmenlerin hakikati ve kameralarının yansıttıklarının konuşulacağı söyleşi, 28 Kasım 2023 Salı günü saat 19:30’da yapılacak. Sinema tarihimiz açısından etkin oldukları ölçüde çok da tartışılan dört yönetmenin farklılaşan düşüncelere sahip olduğu biliniyor. Bu çalışmada önde gelen yönetmenlerimizin farklılaşan düşüncelerinden kısaca bahsedilecek ancak esas olarak kameralarına yansıyan hakikat(ler)in peşine düşülecek.