11. Uluslararası İpekyolu Film Festivali Ulusal ve Uluslararası Programı Açıklanıyor

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen SETEM – Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nin düzenlediği 11. Uluslararası İpekyolu Film Festivali bu sene de 15 – 18 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. İpekyolu coğrafyasından yoğun ilgi gören festivale Türkiye, Çin, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, İtalya, Suriye, Hindistan, Irak, Yunanistan, Pakistan, İran ve Afganistan’dan 245 başvuru oldu ve yapılan seçimde finalist filmler belirlendi. 01 Aralık 2023 Cuma günü yapılacak basın toplantısında, belirlenen finalist filmlerin tanıtımıyla birlikte ana jüri üyeleri ve SETEM Emek Ödülü sahipleri açıklanacak.

Basın Bülteni

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