11. Boğaziçi Film Festivali’nin Ulusal Yarışma Filmleri Belli Oldu

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenecek 11. Boğaziçi Film Festivali, 08 – 16 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Türkiye ve dünya sinemasından seçkin film gösterimleri, ustalık sınıfları ve söyleşileriyle sinemaseverleri ağırlayacak olan 11. Boğaziçi Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda En İyi Film Ödülü için yarışacak filmler açıklandı. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmlerden Gün Batımına Birkaç Gün Kala, Zamanımızın Bir Kahramanı, Kum Zambağı, Bölge ve Üç Arkadaş filmleri dünya prömiyerlerini, 60 Gün ise Türkiye prömiyerini 11. Boğaziçi Film Festivali’nde yapacak.

Basın Bülteni

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Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Filmleri

60 Gün (İsmail Doruk)

Annesinin Kuzusu (Umut Evirgen)

Bölge (Mesut Keklik)

Ceylin (Tufan Şimşekcan)

Gün Batımına Birkaç Gün Kala (Yiğit Küçükkibar)

Kum Zambağı (Demir Yılmaz)

Üç Arkadaş (Nursen Çetin Köreken)

Zamanımızın Bir Kahramanı (Miraç Atabey)