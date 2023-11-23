Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde Ödüller Sahiplerini Buldu

13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin ödül töreni Atlas 1948 Sineması’nda 23 Kasım 2023 Perşembe günü yapıldı. Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Film Ödülü’nü Alireza Khatami ve Ali Asgari’nin yönettiği Fani Dizeler (Terrestrial Verses) adlı filmi aldı. Festival Başkanı Adem Sözüer “Dünyadan sinemaya gönül vermiş yönetmen, oyuncu, yapımcı ve hukukçuları ağırladık. Şiarımız olan ‘Herkes İçin Adalet’ demeye devam ediyoruz.” dedi.

Ödüller:

Altın Terazi Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması:

En İyi Belgesel Film Ödülü: Beyaz Dağın Çocukları (Yalçın Çiftçi)

Jüri Özel Ödülü: Suriyeli Kozmonot (Enis Özkul)

Altın Terazi Kısa Metraj Kurmaca Film Yarışması:

En İyi Film Ödülü: Sarı (Erhan Esas)

Jüri Özel Ödülü: Ben Sen O Biz Siz Onlar (Sevin Yaman)

Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması:

En İyi Film Ödülü: Fani Dizeler (Ayeh Haye Zamini – Terrestrial Verses / Alireza Khatami, Ali Asgari)

Jüri Özel Ödülü: Hayat Yükü (Al Murhaqoon – The Burdened / Amr Gamal)

Habertürk Seyirci Ödülü: Yeşil Hudut (Agnieszka Holland)

SİYAD Jüri Ödülü: Deniz Kızı (La Sirene – The Siren / Sepideh Farsi)

Öğrenci Jürisi Ödülü: Karganın Uykusu (Tunahan Kurt)

Adem Sözüer



Bengi Semerci



Hakan Bilgin – Pınar Altuğ



Hakan Bilgin – Pınar Altuğ – Adem Sözüer



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