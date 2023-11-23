TRT Ortak Yapımı Nasreddin Hoca: Zaman Yolcusu – Dinozorlar Çağı Filmi Vizyona Giriyor

Kültürel değerlerimizi çocuklara aktaran TRT Çocuk’un ilgiyle takip edilen çizgi dizisi Nasreddin Hoca: Zaman Yolcusu, ikinci sinema filmiyle beyazperde için gün sayıyor. Anadolu’nun en sevilen kahramanlarından Nasreddin Hoca’nın sevimli dostlarıyla birlikte macera dolu bir yolculuğa çıktığı TRT ortak yapımı Nasreddin Hoca: Zaman Yolcusu – Dinozorlar Çağı, filmi 01 Aralık’ta seyirciyle buluşacak. Bu yıl vizyona giren TRT ortak yapımı onuncu animasyon sinema filmi olan Nasreddin Hoca: Zaman Yolcusu – Dinozorlar Çağı, uzun ve titiz bir hazırlık süreci sonunda tamamlandı. Filmin yapımcılığını Nurullah Yenihan, yönetmenliğini ise Naser Meratibavil üstleniyor.

Basın Bülteni

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