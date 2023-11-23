Aşk Filmi’ne Unutulmaz Aşk Şarkıları

Son dönemin en popüler oyuncuları arasında gösterilen Cemre Baysel ve İlhan Şen’i beyazperdede buluşturan Aşk Filmi’nin afişi ve fragmanı yayınlandı. Filmin sosyal medya hesaplarından yayınlanan afiş ve fragmanı, kısa sürede beğeni kazandı. İlk sinema filmlerinde oynayan Cemre Baysel ve İlhan Şen hayranları, paylaşımları yorum yağmuruna tuttu. Tasarımı Berkcan Okar’a ait olan afiş ile yönetmen Deniz Denizciler’in en iddialı projelerinden biri olmaya aday Aşk Filmi’nin fragmanı, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. 01 Aralık Cuma günü vizyona girecek olan Aşk Filmi, şarkılarıyla da uzun süre gündemde kalacak.

Basın Bülteni

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