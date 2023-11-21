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Karganın Uykusu filminin İstanbul Prömiyeri Suç ve Ceza’da Yapıldı

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13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde Tunahan Kurt’un yönettiği Karganın Uykusu filminin İstanbul prömiyeri Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleştirildi. Film 20 Kasım 2023 Pazartesi günü, saat 19:00’da, Atlas 1948 Sineması’nda izlendi. Gösterimin ardından yönetmen Tunahan Kurt ve film ekibi izleyicilerin sorularını cevapladı. Karganın Uykusu filmi, 21 Kasım Salı günü Kadıköy Sineması’nda 16:30’da film ekibiyle birlikte izleyici ile buluşacak.

  • Basın Bülteni
  • 20 Kasım 2023 Görüntüleri
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Adem Sözüer – Tunahan Kurt

Tunahan Kurt – Adem Sözüer

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