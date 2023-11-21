Karganın Uykusu filminin İstanbul Prömiyeri Suç ve Ceza’da Yapıldı

13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde Tunahan Kurt’un yönettiği Karganın Uykusu filminin İstanbul prömiyeri Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleştirildi. Film 20 Kasım 2023 Pazartesi günü, saat 19:00’da, Atlas 1948 Sineması’nda izlendi. Gösterimin ardından yönetmen Tunahan Kurt ve film ekibi izleyicilerin sorularını cevapladı. Karganın Uykusu filmi, 21 Kasım Salı günü Kadıköy Sineması’nda 16:30’da film ekibiyle birlikte izleyici ile buluşacak.

Adem Sözüer – Tunahan Kurt



Tunahan Kurt – Adem Sözüer

