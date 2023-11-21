Deniz Kızı Filminin İstanbul Prömiyeri Suç ve Ceza’da Yapıldı

13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde Sepideh Farsi’nin yönettiği Deniz Kızı filminin İstanbul prömiyeri Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleştirildi. Film 20 Kasım Pazartesi günü saat 16:30’da izlendi. Gösterimin ardından yönetmen Sepideh Farsi sinema yazarı Alin Taşçıyan’ın moderasyonunda izleyicilerin sorularını cevapladı. Deniz Kızı filmi, 21 Kasım Salı günü Kadıköy Sineması’nda, saat 19:00’da yine film ekibiyle birlikte izleyici ile buluşacak.

Sepideh Farsi – Alin Taşçıyan

