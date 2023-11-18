Akademik Program, 17 Kasım 2023’de Başladı

13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Akademik Programı, ‘İfade Özgürlüğü’ temasıyla başladı. Program, 17 – 23 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Akademik Program, 17 Kasım 2023 Cuma günü saat 09:00’da İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu’nda, festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Gedikli ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar’ın konuşmaları ile başladı.

Basın Bülteni

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Adem Sözüer (Festivali Başkanı, Prof. Dr.)



Fethi Gedikli

(İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, Prof. Dr.)



İoanna Kuçuradi (Prof. Dr.)



Osman Bülent Zülfikar (İstanbul Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr.)



İoanna Kuçuradi – Fethi Gedikli – Osman Bülent Zülfikar



Muhammed Demirel (Doç. Dr.) – Serdar Talas (Dr. Öğr. Üyesi) –

Ali Kemal Yıldız (Prof. Dr.) – M. Buhari Çetinkaya (Dr. Öğr. Üyesi)

