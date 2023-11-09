TRT Ortak Yapımı Aslan Hürkuş 3: Anka Adası Filminin Galası Gerçekleşti

TRT Çocuk’un mucit kahramanı Aslan’ın üçüncü sinema filmi Aslan Hürkuş 3: Anka Adası’nın galası İstanbul’da gerçekleşti. Filmin galasına TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, film ekibi ile çok sayıda davetli katıldı. TRT olarak yerli ortak yapım filmlerde, toplam gişe oranlarının yüzde 50’sinden yüksek bir sayıya ulaştıklarını aktaran TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziya Varol, “Vizyonda devam eden ve yeni filmlerimizle bu oranı yükselteceğiz.” dedi.

Basın Bülteni

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