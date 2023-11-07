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Suç ve Ceza’da, İstanbul, Türkiye ve Dünya Prömiyerleri

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Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin 13.sünde, 31 ülkeden 47 yapım izlenecek. Bu yapımlardan 24’ü İstanbul, Türkiye ve Dünya Prömiyerlerini yapacak. Festival 17 – 23 Kasım 2023 tarihlerinde, Atlas 1948 Sineması, Kadıköy Sineması ve İBB Beyoğlu Sineması’nda gerçekleşecek. Festivalin tam biletleri gündüz (11:30 – 13:30) seanslarında 40 TL, akşam (16:30 – 19:00 – 21:30) seanslarında 60 TL, öğrenci biletleri 20 TL olacak.

Çavdar Başağı (O Corno – The Rye Horn)

Deniz Kızı (La Sirene – The Siren)

Fani Dizeler (Ayeh Haye Zamini – Terrestrial Verses)

Hayat Yükü (Al Murhaqoon – The Burdened)

Karganın Uykusu (Sleep Of The Crow)
Kurban (Sacrifice)
Özgürlük (Libertate – Freedom)

Saman Altında Su (Behind the Haystacks)

Sınır (The Wall)

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