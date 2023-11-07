Suç ve Ceza’da, İstanbul, Türkiye ve Dünya Prömiyerleri

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin 13.sünde, 31 ülkeden 47 yapım izlenecek. Bu yapımlardan 24’ü İstanbul, Türkiye ve Dünya Prömiyerlerini yapacak. Festival 17 – 23 Kasım 2023 tarihlerinde, Atlas 1948 Sineması, Kadıköy Sineması ve İBB Beyoğlu Sineması’nda gerçekleşecek. Festivalin tam biletleri gündüz (11:30 – 13:30) seanslarında 40 TL, akşam (16:30 – 19:00 – 21:30) seanslarında 60 TL, öğrenci biletleri 20 TL olacak.

Basın Bülteni

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Çavdar Başağı (O Corno – The Rye Horn)



Deniz Kızı (La Sirene – The Siren)



Fani Dizeler (Ayeh Haye Zamini – Terrestrial Verses)



Hayat Yükü (Al Murhaqoon – The Burdened)



Karganın Uykusu (Sleep Of The Crow)

Kurban (Sacrifice)

Özgürlük (Libertate – Freedom)



Saman Altında Su (Behind the Haystacks)



Sınır (The Wall)

