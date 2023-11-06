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Endüstri Günleri VisionIST, 5. Yılında Sektörü Buluşturuyor

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Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında, 18 – 22 Kasım 2023 tarihleri arasında, endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı ve iletişim toplantılarının düzenlendiği VisionIST, 5. yılında Beyoğlu Metrohan’da gerçekleşecek. Bu sene VisionIST, sektörün önde gelen profesyonelleri ile sinemacıları atölye çalışmaları, ustalık sınıfları, paneller ve söyleşilerle bir araya getirecek ve sektör temsilcileri için özel bir platform sunacak. Toplamda 21 etkinliğin düzenleneceği ve 18 Kasım 2023 Cumartesi günü başlayacak programa katılım için, festivalin web sayfası olan icapff.com adresinden akreditasyon formunu doldurmak yeterli olacak.

Ali Vatansever / Armağan Lale

Ayşenil Şamlıoğlu / Ceylan Özgün Özçelik

Emin Alper / Farhad Eivizade

Franck Finance Madureira / İpek Erden

Yamaç Okur

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