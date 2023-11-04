Proje Tasarımını Dr. Nesrin Karavar ile Mehmet Gün’ün yaptığı ve Mehmet Gün’ün yönetmenliğinde hayata geçirilmesi planlanan Esaretten Doğan Şövalye – Don Kişot belgeselinin çekimlerine başlanıyor. Belgesel, Beyoğlu Kocatepe Barcelo İstanbul Hotel’de 05 Kasım 2023 Pazar günü saat 16:00’da yapılacak basın toplantısıyla tanıtılacak. Modernist romanın kurucularında sayılan Miguel de Cervantes’in yıllara ve yollara yayılan hayat hikâyesi ve İstanbul’la ilişkisini temel alan belgeselin tanıtımının yapılacağı basın toplantısında 2 dakikalık bir tanıtım filminin gösterimi, Yönetmen Mehmet Gün ve Nesrin Karavar ile söyleşi yapılacak.

Basın Bülteni

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