Atilla Dorsay’ın Pandemi Günlerine Doğru Sanat ve Siyaset Adlı Kitabı Remzi Kitabevi’nden Çıktı

Atillâ Dorsay’ın Pandemi Günlerine Doğru Sanat ve Siyaset adlı yeni kitabı yayınlandı. Dorsay kitabının arka sayfasında şöyle yazıyor: “Bu kitap anılarım içinde 2014 – 2021 arası yılları kapsıyor. Yani artık yazılı basını (dergiler dışında) bıraktığım ve T24 internet sitesinde yazmaya başladığım yıllar. Daha uzun, özgür, olayları dakika dakika izleyen ve genelde çok daha büyük kitleye ulaşabilen yazarlık sorumluluğu. Konu çeşitliliği: yine tartışmalardan ölümlere, sevinçlerden acılara, festivallerden özel gecelere, geçmişten şu günlere uzanan siyasete. Cumhuriyet Gazetesi kadar SİYAD gecelerini, Yaşar Kemal kadar Onat Kutlar, Yılmaz Güney ve Hasan Saltık’ı anma…”