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13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Basına Tanıtıldı

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13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali tanıtım toplantısı 26 Ekim 2023 Perşembe günü Beyoğlu Metrohan’da yapıldı. Festival başkanı Adem Sözüer’in açılış konuşmasının ardından, festival direktörü Bengi Semerci konuklara, festivale ilişkin ayrıntıları aktardı. Festival Başkanı Adem Sözüer, festivalin her yıl olduğu gibi adalet temasını işleyeceğini belirterek, “İki ayrı dünyayı tek bir dünya haline getirmeye gayret ediyoruz.” dedi.

  • Atlas 1948 Sineması Programı
  • Beyoğlu Sineması Programı
  • Kadıköy Sineması Programı
  • Basın Toplantısından Görüntüler
  • Adalet Terazisi Bölümü Filmlerinin Tanıtımı
  • Kısa Belgesel Filmlerin Tanıtımı
  • Kısa Kurmaca Filmlerin Tanıtımı
  • Uzun Metraj Filmlerin Tanıtımı

Adem Sözüer

Bengi Semerci

Bengi Semerci – Atakan Metin

Bengi Semerci – Levent Erden – Adem Sözüer

Selen Öztürk

Festival Ekibi

Konuklar

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