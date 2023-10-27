13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Basına Tanıtıldı

13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali tanıtım toplantısı 26 Ekim 2023 Perşembe günü Beyoğlu Metrohan’da yapıldı. Festival başkanı Adem Sözüer’in açılış konuşmasının ardından, festival direktörü Bengi Semerci konuklara, festivale ilişkin ayrıntıları aktardı. Festival Başkanı Adem Sözüer, festivalin her yıl olduğu gibi adalet temasını işleyeceğini belirterek, “İki ayrı dünyayı tek bir dünya haline getirmeye gayret ediyoruz.” dedi.

Basın Bülteni

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Adem Sözüer



Bengi Semerci



Bengi Semerci – Atakan Metin



Bengi Semerci – Levent Erden – Adem Sözüer



Selen Öztürk



Festival Ekibi



Konuklar

