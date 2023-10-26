Engelsiz Filmler Festivali’nde Altıncı Gün

Engelsiz Filmler Festivali’nin altıncı gününde Ulusal Uzun Film Yarışması’nda yer alan Iguana Tokyo ve Kim Mihri filmleri, Kısa Film Yarışması’nda yer alan 7 kısa filmin gösterimleri ve Yaratıcı Sesli Betimleme Atölyesi gerçekleşti. Festivalin altıncı gününde programda yer alan Yaratıcı Sesli Betimleme Atölyesi, uzun yıllar sağır ve engelli oyuncularla çalışmış olan dijital sanatçı, yazar ve yapımcı Michael Achtman yürütücülüğünde gerçekleşti. Achtman, sesli betimlemenin görme engelli veya kısmi görme engelli bireyler için çok önemli olduğunu dile getirerek filmlerin aradaki sessizliklerinin organik bir şekilde filmde yansıtılması gerektiğinin de altını çizdi.

Basın Bülteni

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Iguana Tokyo Söyleşisinden



Kim Mihri Söyleşisinden



Michael Achtman

