11. Kayseri Altın Çınar Film Festivali jüri üyeleri belli oldu. Ulusal Kısa Film Yarışması ve Ulusal Belgesel Film Yarışması olmak üzere iki ayrı kategoride yarışma düzenleyen festival ulusal bağımsız sinemacılara desteğini sürdürmeye devam ediyor. Kayseri Film Festivali’nde Ulusal Kısa Film Yarışması jüri üyeleri Yönetmen Ahmet Toklu, Akademisyen Burak Medin ve Akademisyen Rıza Oylum olarak belirlendi. Ulusal Belgesel Film Yarışması jüri üyeleri ise Yönetmen Ahmet Seven, Senarist – Nevres Salih, Akademisyen Mehmet Köprü oldu.

Basın Bülteni

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