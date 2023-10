Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 34. Ankara Film Festivali Dünya Sineması programı açıklandı. Ustalardan bölümünde Almanya, Japonya ve İngiltere olmak üzere birçok ülkeden bu sene en yeni filmleri ile festivallere damga vuran yönetmenlerin filmleri Ankara seyircisiyle buluşacak. Vietnamlı yönetmen Anh Hung Tran’ın Şeflerin Aşkı (The Taste of Things) adlı filmi Ustalardan bölümünde yer alıyor.

Arıların 20.000 Çeşidi (20.000 Species of Bees)

Benimle Sinemaya Gel (Come With Me to the Cinema)

Beyaz Plastik Gökyüzü (White Plastic Sky)

Biz Hiçbir Zaman Modern Olmadık (We Have Never Been Modern)

Canavar (Monster)

Devrimler Arası (Between Revolutions)

Dört Kız Kardeş (The Four Daughters)

Güzel Günler (A Brighter Tomorrow)

Je’vida

Kayıp Ülke (Lost Country)

Kazananlar (Winners)

Kızıl Gökyüzü(Afire)

Kidnapped (Rapito)

Kim’in Videosu (Kim’s Video)

Kötü Yaşamak (Mal Viver)

Öğretmenler Odası (Teacher’s Lounge)

Piargy

Sanat Okulu 1994 (Art College)

Şeflerin Aşkı (The Taste of Things)

Umudunu Kaybetme (The Old Oak)

Ve Kral Dedi ki: Ne Harika Bir Makine (And the King Said What a Fantastic Machine)

Vincent Ölmeli (Vincent Must Die)

Yakamoz (Sea Sparkle)

Yaşamak Kötü (Viver Mal)

Zone of Interest