Kevin Greutert’in yönettiği ve Tobin Bell, Shawnee Smith, Synnove Macody Lund ile Steven Brand’ın oynadığı Saw X – Testere X (Saw X), 20 Ekim 2023’de Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Testere film serisinin 1. ve 2. filminin arasında yaşananları konu alan filmde hasta ve umutsuz John, deneysel ve çok riskli bir ameliyat için Meksika’ya doğru yola çıkmıştır. Oysa kanser hastalığının tedavisi için girdiği bu ameliyat tamamen düzmecedir, en savunmasız anında dolandırılmıştır. Meşhur seri katil, yepyeni amacıyla en iyi yaptığı özel işine geri döner: Kendisini dolandıran sahtekârları benzersiz, delice ve usta işi tuzaklarıyla sınamaya.