Cumhuriyetin 100.Yılına Özel Bir Seçki: Cumhuriyete Doğru

Engelsiz Filmler Festivali’nde EYE Filmmuseum’un, uluslararası üne sahip koleksiyonundan seçilen 9 arşiv filminden oluşan 42 dakikalık özel seçki, sesli betimlemeli olarak izleyiciyle buluşacak. Hollanda’daki tek film mirası ve kültürü müzesi olan, ilk hareketli görüntülerden en yeni filmlere kadar 55.000’den fazla filmin yer aldığı EYE Filmmuseum’un Sessiz Film Küratörü Elif Rongen Kaynakçı tarafından hazırlanan seçkinin sunumu ise Prof. Dr. Ahmet Gürata tarafından işaret dili eşliğinde yapılacak.

Basın Bülteni

Ahmet Gürata



Elif Rongen Kaynakçı



Balkan Savaşı (Balkan War Compilation)



İsmet Paşa’nın İstanbul’a Varışı



İstanbul ve Haliç (Constantinople and Golden Horn)



İstanbul’un Çeşmeleri ̇ve İstanbul’da Türk Kadınları

(Fountains of Constantinople & Turkish Women in Constantinople)



İstanbul: Güney Avrupa’nın En Büyük Şehrinden Görüntüler

(Constantinople: Landscapes of the Largest City in Southern Europe)



İzmi̇r (Smyrna)



İzmi̇r, Efes, Selçuk (Smyrna, Ephesus, Selcuk)



Kızılay Çadırı



Türki̇ye, İstanbul, Pathecolor’da İstanbul Çeki̇mleri̇

(Türkiye, Istanbul, Istanbul Shootings at Pathecolor)