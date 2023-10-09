34. Ankara Film Festivali’nin Onur Ödülleri Açıklandı

34. Ankara Film Festivali’nin 02 Kasım’da yapılacak olan açılış töreninde farklı alanlarda Onur Ödülleri sahiplerine takdim edilecek. Bu yıl Aziz Nesin Emek Ödülü oyuncu Nur Sürer’e, Sanat Çınarı Ödülü ressam ve akademisyen Mustafa Ayaz’a, Kitle İletişim Ödülü ise müzisyen Cahit Berkay’a sunulacak. Bu yıl ikinci kez verilecek Vakıf Özel Ödülü, Cannes’da Kuru Otlar Üstüne filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görülen, unutulmaz karakterler yaratan Merve Dizdar ile yapımcı, yazar ve yönetmen Burak Çevik’e veriliyor.

Basın Bülteni

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