Engelsiz Filmler Festivali’nin Ulusal Uzun Film Yarışması’ndaki Filmler Açıklandı

“Bir Arada Film İzlemek Mümkün” diyerek on bir yıldır sinemaseverlerle buluşan Engelsiz Filmler Festivali, 20 – 26 Ekim 2023 tarihleri arasında Ankara’da ve 04 – 05 Kasım 2023 tarihlerinde Eskişehir’de izleyicileriyle bir araya gelecek. Türkiye sinemasının son dönemdeki en iyi örneklerinin yer aldığı Ulusal Uzun Film Yarışması’nda bu yıl Belmin Söylemez’in Ayna Ayna, Orçun Köksal’ın Bars, Somnur Vardar’ın Boşlukta, Kaan Müjdeci’nin Iguana Tokyo ve Berna Gençalp’in Kim Mihri adlı filmleri yarışacak. Engelsiz Filmler Festivali’nin bu yılki Ulusal Uzun Film Yarışması jürisinde, sinema yazarı Şenay Aydemir, kurgucu Selda Taşkın ve yapımcı Zeynep Ünal yer alıyor.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Ayna Ayna (Belmin Söylemez)

Bars (Orçun Köksal)

Boşlukta (Somnur Vardar)

Iguana Tokyo (Kaan Müjdeci)

Kim Mihri (Berna Gençalp)

Selda Taşkın / Şenay Aydemir



Zeynep Ünal

