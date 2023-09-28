Engelsiz Filmler Festivali Kısa Film Yarışması’nın Jüri Üyeleri Belli Oldu

Engelsiz Filmler Festivali tarafından kısa film türünün gelişimine katkı sağlamak ve bu alandaki kısa film üretimi artırmak için üçüncü kez düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın jüri üyeleri belli oldu ve açıklandı Dijital sanatçı, yazar ve yapımcı Michael Achtman, EYE Filmmuseum kısa ve deneysel film sorumlusu Edith van der Heijde, dijital sanatçı, küratör ve sanat danışmanı Çağlar Kimyoncu bu yıl yapılacak Kısa Film Yarışması’nın jüri üyeleri olarak belirlendi. Festival, Puruli Kültür Sanat tarafından 20 – 26 Ekim 2023 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştiriliyor.

Basın Bülteni

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Çağlar Kimyoncu



Edith Van Der Heijde

